Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, ieri seara, ca organizarea de evenimente este interzisa in noaptea de Inviere, iar autoritatile vor fi pe teren pentru a verifica respectarea normelor sanitare. Ministrul anunta ca peste 1,7 milioane de persoane sunt asteptate la slujbele religioase. „Organizarea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, i-a avertizat pe amatorii de petreceri ca organizarea de evenimente este interzisa in noaptea de Inviere, sambata spre duminica. ”Nu vom ezita sa dispunem masurile legale care se impun in cazul in care normele sunt incalcate”, a anunțat Bode, miercuri seara, 28 aprilie,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, miercuri seara, ca organizarea de evenimente este interzisa in noaptea de Inviere, iar autoritatile vor fi pe teren pentru a verifica respectarea normelor sanitare. Ministrul anunta ca peste 1,7 milioane de persoane sunt asteptate la slujbele religioase.…

- Cum este permisa circulația in Noaptea de Inviere. Anunț de ultima ora de la ministrul de Interne ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Cum este permisa circulația in Noaptea de Inviere in acest an. Ministrul…

- Dat fiind faptul ca se apropie tot mai mult Sarbatorile Pascale pentru ortodocși, ministrul de Interne a ales sa faca unele precizari cu privire la masurile ce au in vedere circulația in noaptea de Inviere. Și sa le transmita, totodata, un mesaj romanilor care se gandesc sa iasa din case, in noaptea…

- In noaptea de Inviere este permisa circulația intre orele 22.00 și 05.00 doar pentru persoanele care merg la slujbele religioase, a declarat ministrul de Interne, Lucian Bode, care a transmis un mesaj pentru ca cei care nu vor merge la biserica: sa ramana acasa. ”Circulația in timpul nopții este permisa…

- Noua declaratie pe propria raspundere poate fi DESCARCATA DE AICI .De asemenea, este obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice, la locul de munca, in spatiile comerciale, precum si in mijloacele de transport in comun, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani. Ramane…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Dolj anunța ca Gangiova intra sub cod roșu dupa ce rata infectarilor a depașit 3 la mia de locuitori, iar alte patru comune intra codul galben, depașind pragul de 1,5 la mia de locuitori. Ies de sub restricții comunele Mischii și Vela. Pentru localitatea…