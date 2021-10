Stiri pe aceeasi tema

- Nota, pregatita pentru reuniunea ministrilor din Luxemburg, afirma insa ca orice raspuns politic trebuie sa stabileasca mai intai cat de temporara sau permanenta este cresterea pretului la energie. Banca Centrala Europeana considera ca preturile mai mari ale gazelor naturale, petrolului si electricitatii…

- Comisia Europeana a lansat joi o celula de criza în domeniul sanatații care va gestiona cele 30 de miliarde de euro, bani destinați pregatirii pentru o viitoare pandemie, relateaza Reuters. Noua autoritate pentru gestionarea situațiilor de urgența în domeniul sanatații și reacție…

- La mijlocul verii, Comisia Europeana a adoptat un pachet de propuneri care sa pregateasca politicile UE, astfel incat, pana in 2030, emisiile nete de gaze cu efect de sera ale Uniunii sa scada cu cel puțin 55%, comparativ cu nivelurile din 1990. Pachetul de propuneri vizeaza politicile UE in domeniul…

- Comisia Europeana a prezentat, marti, un pachet de propuneri legislative menit sa consolideze normele UE privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, informeaza un comunicat de presa. Pachetul include propunerea de infiintare a unei noi autoritati a UE, care va avea drept…

- Comisia Europeana a adoptat vineri noua Strategie a UE pentru paduri pentru 2030, o inițiativa emblematica din cadrul Pactului verde european, care se bazeaza pe Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. ...

- Tanczos Barna a precizat ca, pe fondul aparitiei unei variante neoficiale a Strategiei Forestiere Europene, care a circulat in statele membre UE, Austria a elaborat o scrisoare deschisa, agreata de alte 11 tari, intre care si Romania, in care se solicita o dezbatere punctuala pe noul document oficial.”Am…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri cadrul legislativ privind schimbarile climatice, care e menit sa ajute blocul comunitar sa-și atinga obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% pana in 2030 și de a deveni neutru in materie de carbon pana in 2050. „Actuala economie bazata pe combustibili fosili…

- Pachetul de masuri pentru atingerea obiectivelor de mediu prezentat miercuri de Comisia Europeana ar putea antrena cresterea facturilor la carburanti si incalzire pentru populatie, prin urmare UE trebuie sa fie convingatoare asupra faptului ca acest pachet este ''echitabil si solidar'',…