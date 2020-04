Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, va intreprinde joi, 30 aprilie 2020, o vizita de lucru in Republica Moldova.Oficialul va avea intrevederi cu Prim-ministrul Ion Chicu și Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene Oleg Țulea.

- CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, vine maine la Chișinau. © RIA Novosti / Andrei ArkhipovExperți din Ungaria vor ajuta Moldova sa lupte cu efectele secetei asupra agriculturii Intr-un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la reuniunea trilaterala Romania-Polonia-Turcia, in sistem videoconferinta, la nivelul ministrilor Afacerilor Externe, alaturi de omologul polon, Jacek Czaputowicz, si cel turc, Mevlut Cavusoglu, informeaza Ministerul Afacerilor Externe…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Ministrul de Externe de la Chișinau, Oleg Țulea, l-a primit astazi in vizita pe omologul saun ungar, Peter Szijjarto. Cei doi oficiali au susținut o conferința de presa dupa ce au participat la ceremonia de transmitere a unui lot de asistența umanitara care include echipamente…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Ministrul de Externe al Ungariei vine astazi la Chișinau, informeaza serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Externe și Intergarii Europene. © Sputnik / Miroslav Rotari Cate persoane tratate de COVID-19 au donat plasma sanguina saptamana precedenta Ministrul…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene informeaza despre organizarea curselor charter exceptionale in vederea repatrierii cetatenilor moldoveni aflati in dificultate peste hotarele tarii. In conformitate cu Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale nr.6 din 26.03.20, Ministerul…

- CHIȘINAU, 16 mart – Sputnik. Guvernul a organizat doua curse charter pentru a aduce acasa doua grupuri de cetațeni ai Republicii Moldova blocați in Spania și la hotarul dintre Austria și Ungaria. Primul grup din 79 de oameni a fost adus in data de 15 martie, din orașul Santander, Spania. Este…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Aurelian Ciocoi, s-a intalnit cu ambasadorul Chinei in Republica Moldova, Zhang Yinghong. Oficialii au discutat mai multe chestiuni, inclusiv masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului.