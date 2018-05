Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara este luat in calcul pentru a gazdui o baza militara NATO, in cazul in care Romaniei ii va fi atribuit comandamentul de trei stele de tip Land Command Component. 400 de militari ar putea fi cantonati in acest oras, anuntul fiind facut sambata de ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.

- Alianta Nord Atlantica intentioneaza sa organizeze noi astfel de comandamente in Europa, iar tara noastra s-a oferit sa gazduiasca unul consacrat mobilizarii rapide a fortelor aliate pe teritoriul Europei."Este vorba de cel putin 400 de ofiteri NATO care ar urma sa isi desfasoare activitatea.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, pentru Agerpres , ca baza de la Deveselu este ‘perfect operationala’ si este totodata un element cheie pentru apararea flancului estic al NATO. Reactia ministrului Mihai Fifor vine in urma afirmatiilor fostului premier Adrian Nastase, care…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Arad, Mihai Fifor, a marcat duminica, la Arad, cei 14 ani de cand Romania este membru NATO, in unitatea militara din Cetatea Aradului, unde, in incinta Batalionului 191 Infanterie „Radu Golescu” a avut loc ceremonia arborarii drapelelor Romaniei si NATO. „Am…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, cu ocazia unei vizite la Divizia 4 Infanterie "Gemina", ca Romania este foarte atenta la evolutiile situatiei de la Marea Neagra, dupa anexarea ilegala a Crimeii de catre Federatia Rusa, si ca doreste ca aceasta problema sa fie prinsa pe…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca a fost lansata procedura specifica pentru constructia a patru corvete multifunctionale. "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, marti, cu omologul sau israelian, Avigdor Lieberman, cu care a abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala a cooperarii militare, precum si aspecte privind situatia de securitate la nivel international, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…