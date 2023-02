Romania va ramane pe deplin angajata in eforturile de mentinere a unui climat sigur si stabil in Balcanii de Vest, a declarat, miercuri, ministrul Apararii, Angel Tilvar, in cadrul vizitei la baza EUFOR ALTHEA din Bosnia si Hertegovina, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al MApN, Angel Tilvar si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s-au intalnit, miercuri, in baza militara Camp Butmir (Sarajevo) cu militarii romani participanti la operatia EUFOR ALTHEA, cu comandantul misiunii Uniunii Europene din Bosnia si Hertegovina (BiH), generalul-maior Helmut Habermayer…