Ministrul apararii nationale, la reuniunea aniversara Femeile, pacea si securitatea. Cand va avea loc evenimentul

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, si ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, au efectuat sambata, 25 iunie, o vizita de informare la sediul Brigazii 81 Mecanizata "General Grigore Balan", din Bistrita. ...

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat, in zilele de 15 si 16 iunie, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO.In conditiile razboiului din Ucraina, discutiile au fost axate pe definirea pachetului decizional si a perspectivelor strategice, care vor oferi substanta…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu participa, miercuri și joi, la Reuniunea miniștrilor apararii din statele membre ale NATO, ce are loc la Bruxelles și este prezidata de Secretarul General al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu participa, miercuri si joi, la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, ce are loc la Bruxelles si este prezidata de Secretarul General al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, va participa vineri, 3 iunie, incepand cu ora 12.00, la activitatile prilejuite de sarbatorirea a 110 ani de la infiintarea Colegiului National Militar "Dimitrie Cantemir" de la Breaza. Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza continua traditiile…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat joi, 19 mai, in cadrul delegatiei conduse de Prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, la discutiile prilejuite de vizita in tara noastra a premierului Republicii Portugheze, Antonio Costa. In cadrul discutiilor au fost abordate subiecte referitoare…

- Ministrul clujean al Apararii, Vasile Dincu este de parere ca un conflict armat in Republica Moldova nu ar avea șanse reale sa se dezvolte. Vasile Dincu, a declarat miercuri ca incidentele din...

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, va participa, in zilele de 16 si 17 aprilie, alaturi de lotul Armatei Romaniei, la festivitatile de deschidere a Jocurilor Invictus organizate anul acesta la Haga, in Regatul Tarilor de Jos.Potrivit unui comunicat al MApN, pentru militarii romani, editia din…