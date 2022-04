Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, efectueaza o vizita de lucru in Romania Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru în…

- Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru in Romania. Conform programului anuntat de Executiv, la ora 11.30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate convorbiri tete-a-tete Cei doi premieri au programate convorbiri…

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, se va intalni vineri, 29 aprilie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu ministrul apararii al Republicii Bulgaria, Dragomir Zakov.Ministrul bulgar se va afla in vizita in Romania. ...

- Vasile Dincu se va intalni vineri, 29 aprilie, la sediul Ministerului Apararii Naționale, cu ministrul Apararii al Republicii Bulgaria, Dragomir Zakov, aflat in vizita in Romania, potrivit mapn.ro.

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, și secretarul Apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin III, au avut luni, o discuție telefonica. Potrivit MApN, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate pentru cooperarea dintre cele doua state, cu accent pe evolutiile situatiei…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti ca Italia va trimite doua dragoare maritime si un vas comandant pentru depistarea eventualelor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra si a subliniat ca Romania este pregatita pentru a face fata unei asemenea situatii, avand vase si elicoptere…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, se va intalni miercuri, cu ministrul Apararii al Germaniei, Christine Lambrecht, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Potrivit MApN, in prezent, detașamentul german dislocat in Romania este format din aproximativ 75 de militari (piloți și personal…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, vineri, o convorbire telefonica cu omologul sau bulgar, Kiril Petkov. Cei doi au discutat despre agenda politica a momentului si au convenit organizarea unei sedinte comune de Guvern la Sofia, in septembrie-octombrie. Anterior acesteia, s-a stabilit o vizita a…