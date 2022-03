Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a participat miercuri, 16 martie, la Cartierul General al NATO de la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din statele membre ale NATO, prezidata de Secretarul General al Aliantei, Jens Stoltenberg.Agenda evenimentului, desfasurat pe…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis, miercuri, dupa reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din NATO, desfasurata la Bruxelles, ca planurile Aliantei trebuie sa includa mai multe trupe pe flancul estic. Jens Stoltenberg a anuntat ca miniștrii Apararii au decis ca trebuie…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, va participa miercuri, 16 martie, la Reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din statele membre ale NATO, care se va desfasura la Cartierul General NATO de la Bruxelles, anunta marti, 15 martie, Ministerul Apararii Nationale MApN .Evenimentul va fi…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, a avut luni, 14 martie, o convorbire, prin videoconferința, cu omologul ucrainean, Oleksii Reznikov, in contextul situației de securitate determinata de razboiul declanșat de Federația Rusa asupra Ucrainei in data de 24 februarie a.c. Pe timpul convorbirii…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, participa, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe/CAE. Reuniunea are ca scop abordarea efectelor agresiunii militare ilegale, neprovocate și nejustificate a Rusiei impotriva Ucrainei, in continuarea discuțiilor liderilor…

- Ambasadorii celor 30 de tari membre NATO se vor reuni de urgenta joi dimineata la Bruxelles in urma operatiunii militare a Rusiei impotriva Ucrainei, a anuntat un purtator de cuvant al Aliantei, conform Reuters și AFP. Reuniunea urmeaza sa se desfasoare incepand cu ora 8.30 (7.30 GMT). Seful NATO, Jens…

- Grup de Lupta Permanent al NATO, inființat in Romania! Miniștrii apararii din țarile NATO și-au dat acordul pentru inființarea unui Grup de Lupta Permanent care sa fie amplasat in Romania, in contextul crizei din Ucraina și a unei iminente invazii rusești. Subiectul a fost dezbatut in cadrul reuniunii…

- Ministrul Vasile Dincu participa, miercuri si joi, la reuniunea ministrilor Apararii din statele membre NATO care se va desfasura la Cartierul General al aliantei din Bruxelles, a informat MApN.