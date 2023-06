Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, i-a raspuns premierului ungar, Viktor Orban, care a sugerat Ucrainei sa renunte la contraofensiva și sa inceapa negocierile cu Federația Rusa, scrie ziarul Korespondent. ”Aceasta este o logica perversa, o logica bolnava, care a eșuat complet in perioada…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 3 mai, ca Ucraina va lansa in curand mult-așteptata contraofensiva impotriva forțelor ruse, adaugand ca este sigur ca, ulterior, Occidentul va furniza Kievului avioane moderne de razboi, informeaza Reuters.In cadrul unei conferințe de presa in Finlanda,…

- Suntem in ziua 433 a razboiului inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 20.000 de soldati rusi au fost ucisi in luptele din Ucraina din decembrie, potrivit estimarilor SUA. Alti 80.000 au fost raniti, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, citand informatii…

- Sistemele de aparare antiaeriana Patriot, pe care guvernul ucrainean le solicitase pentru a ajuta la apararea impotriva atacurilor aeriene, au ajuns in tara, potrivit ministrului ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, in conditiile in care Ucraina isi pune la punct mai multe planuri de contraofensiva,…

- Grupuri speciale pentru lupta impotriva tancurilor, care au fost furnizate Ucrainei de catre țarile occidentale, au fost create in Federația Rusa la comanda adjunctului ministrului rus al apararii, Iunus-Bek Evkurov, a anunțat șeful Centrului de antrenament pentru lupta al Forțelor Armate Ruse, Evgheni…

- Avioanele de lupta slovace MiG-29 oferite Ucrainei sunt defecte și nu pot zbura in misiuni de lupta deoarece tehnicienii ruși le-au sabotat, a declarat ministrul slovac al apararii. Ministrul Jaroslav Nad a declarat ca singurele piese defecte din avioanele de lupta au fost instalate de tehnicieni ruși…

- Presedintele Volodimir Zelenski si-a exprimat luni dorinta ca Vladimir Putin sa fie inchis intr-o pivnita fara toaleta, dupa ce a vizitat un sat ucrainean eliberat in urma cu un an si unde, conform oficialilor ucraineni, mare parte dintre localnici au fost sechestrati de soldatii rusi intr-o pivnita,…

- Agricultorii romani și polonezi critica compensațiile ‘derizorii’ din partea UE, iar politicienii pledeaza pentru o majorare a ofertei Accesul fara taxe vamale al Ucrainei in UE a provocat o criza cerealiera in țarile vecine, sufocand sectorul agricol din regiune și ducand la niște plangeri potrivit…