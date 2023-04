Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va transmite in Ucraina un nou lot de ajutor umanitar. Suportul oferit de țara noastra, in vederea susținerii poporului ucrainean afectat de razboi, a fost transpus astazi in forma juridica, anunța Serviciul de presa al Guvernului, transmite Deschide.md . Reamintim ca, la inceputul…

- In Republica Moldova "se desfasoara actiuni subversive, din arsenalul unui razboi hibrid", a declarat, joi, ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatii, la finalul Trilateralei Romania - Ucraina - Republica Moldova, care a avut loc la Bucuresti, informeaza Agerpres."Aceasta situatie ambigua pune,…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au discutat miercuri, la Bucuresti, despre stadiul eforturilor de integrare europeana a tarii vecine, precum si despre consecintele razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si provocarile de securitate cu care…

- Expertul rus Iuri Netkachev spune ca Occidentul sprijina Ucraina nu doar prin furnizarea de arme și muniții, ci iși consolideaza prezența militara in apropierea granițelor Federației Ruse.Potrivit acestuia, exercițiile navale ale forțelor alianței, numite Sea Shield 2023, care se desfașoara pe teritoriul…

- Guvernul a aprobat miercuri o hotararea privind scoaterea din rezervele de stat si acordarea de catre Romania a unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, in vederea asigurarii protectiei populatiei in contextul conflictului din Ucraina, potrivit News.ro. Astfel, Romania…

- Ministerul Apararii de la Chisinau a transmis, vineri, ca „nu exista amenintari directe la adresa securitatii militare a statului", dupa ce Moscova a acuzat din nou Ucraina ca pregateste o „invazie" in Transnistria si a avertizat ca orice amenintare la adresa soldatilor rusi de acolo va declansa o riposta…

- Guvernul elvetian a solicitat parlamentului aprobarea unor ajutoare umanitare in valoare de 140 de milioane de franci (circa 142 de milioane de euro) pentru Ucraina si Republica Moldova, transmite miercuri Reuters. Elvetia a alocat deja 1,3 miliarde de franci in sprijinul Ucrainei, din care 270 de milioane…

- Mai multi cetateni rusofili din Republica Moldova sunt banuiti ca fac parte din grupul Wagner. Potrivit informatiilor dezvaluite de premierul Dorin Recean si presedintele Maia Sandu, Rusia planuieste o lovitura de stat in Republica Moldova pentru a captura Aeroportul International din Chisinau si a…