Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al mediului, Scott Pruitt, a fost luat la rost intr-un restaurant din Washington de o femeie care i-a cerut sa demisioneze. Este cel mai nou incident de acest gen in care este vizat un responsabil al administratiei presedintelui Donald Trump, relateaza marti AFP, informeaza Agerpres.Americanca…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, intentioneaza sa demisioneze, au afirmat duminica seara surse din Uniunea Crestin Sociala (CSU) citate de agentiile internationale de presa, relateaza Agerpres .

- Premierul Pavel Filip s-a intalnit, la Washington, cu Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo. Potrivit serviciului de presa al Executivului, discuțiile s-au axat pe principalele direcții de cooperare moldo-americana și prioritațile in consolidarea dialogului strategic dintre Republica Moldova și SUA.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters. „Inca sper ca aceasta intalnire – o decizie foarte…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca intalnirile cu Coreea de Nord au fost 'foarte pozitive' si ca asteapta ca delegatia Phenianului, aflata in prezent la New York, sa ajunga vineri la Washington pentru a-i inmana o scrisoare din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un, transmite…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson s-a folosit de un articol de opinie publicat duminica in New York Times pentru a pune presiune asupra presedintelui american Donald Trump in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, relateaza dpa. Boris Johnson se afla la Washington in aceasta…

- Prefectura Arad le-a solicitat jurnalistilor, joi, sa trimita in avans eventualele intrebari pentru ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, care va fi prezent vineri in oras pe subiectul crizei gunoaielor.

- Presedintele american Donald Trump a amanat introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei si este putin probabil sa aprobe o decizie in acest sens daca Moscova nu lanseaza o noua provocare, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei SUA. Casa Alba a anuntat, luni, ca ia…