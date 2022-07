Stiri pe aceeasi tema

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern. El a…

- Vrancea, Galati si Buzau se afla printre judetele cele mai afectate de seceta din Romania, iar Ministerul Agriculturii va anunta joi care vor fi masurile de sprijin pentru fermieri, a afirmat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in briefingul de presa de la finalul sedintei de Guvern.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a primit critici dure dupa ce a mers in județul Braila, unde a intrat intr-un canal de irigatii plin de apa. Deputatul Alexandru Popa, presedintele PNL Braila, a catalogat gestul acestuia drept "o circoteca ieftina". "Vino cu lucruri concrete, nu veni doar de dragul…

- ”Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol”, a afirmat sambata, noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie la Digi24, citat de Agerpres. „Nu vor fi…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat sambata, la Antena 3, care este zona cea mai afectata de canicula din țara noastra, potrivit antena3.ro. Acesta spune ca in unele regiuni ale Romaniei culturile au fost deja complet compromise. „Cea mai afectata zona din cele vazute de mine direct este…

- Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol, a afirmat sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea, intr-o interventie la Digi24. „Nu vor fi influente majore asupra preturilor…

- Situatia nu este disperata la nivelul tarii, nu sunt probleme in sistemele de irigatii si nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza lipsei de apa din sol, a afirmat ministrul Agriculturii, Petre Daea.„Nu vor fi influente majore asupra preturilor la raft din cauza acestei situatii,…

- Noul ministru al Agriculturii, Petre Daea, susține ca nu s-a investit suficient in ultimii ani in sistemele de irigații, iar acest lucru se vede acum, in perioada de seceta pe care o traverseaza numeroase regiuni din țara. ”De doi ani de zile in sistemele de irigații nu s-a facut aproape nimic. Am regasit…