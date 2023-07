Gabriela Firea a demisionat din guvern!

UPDATE Gabriela Firea a demisionat din guvern dupa o intalnire cu premierul Ciolacu.Iata ce a postat Firea pe pagina de socializare:Mi a fost mila mereu de oamenii aflati in nevoie, am ajutat cat am putut pe oricine. Indiferent ca am fost sau nu in functii publice. Cei care ma cunosc personal si nu ldquo;de la televizor"… [citeste mai departe]