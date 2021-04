Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, in Zlatna, ca singurele masuri realiste pe termen lung pentru toti fermierii ale caror culturi sunt afectate de vremea nefavorabila, fie seceta, fie inghet, sunt un sistem de asigurare sustenabil si fondurile mutuale,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, vineri, in Zlatna, ca targurile de animale pot functiona acolo unde situatia epidemiologica o permite, dar nu a putut da exemple de judete in care acestea sa fi fost redeschise, potrivit Agerpres. Prezent la inaugurarea…

- Deputata PSD de Mures Dumitrita Gliga sustine ca Romania are "cele mai slabe" masuri din UE cu privire la protejarea fondului funciar si tranzactionarea de teren agricol catre entitati straine si pe acest subiect i-a adresat o interpelare ministrului Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Directiva privind practicile comerciale neloiale, care are ca scop protejarea micului producator in relatia cu comerciantul dominant, va trebui sa fie implementata pana la inceputul lunii iunie, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa.…

- Ajutorul National Tranzitoriu (ANT) va fi mai mic in acest an, pentru ca bugetul pe care l-am avut la dispozitie a fost redus in 2021, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Ajutorul National Tranzitoriu sau subventia mica, cum spun…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri ca sumele alocate in buget sunt mai mici decat executia anului trecut, insa pe zona fondurilor europene se inregistreaza o crestere cu 10% in 2021. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de Stat al…

- Ministrul Agriculturii, despre limitarea numarului de porci in gospodarii: „Daca nu respectam niște reguli dure nu vom scapa niciodata de aceasta pesta porcina africana” Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a recunoscut faptul ca ordinul privind biosecuritatea in ferme este unul…