Toate programele de sprijin aflate in derulare, care sunt deja bugetate, vor fi continuate si anul viitor, a declarat, la Izbiceni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, care a mentionat ca vineri, prin hotarare de guvern, au fost suplimentate cu 12 milioane de euro fondurile pentru Programul "Tomata". "Legat de programele de sprijin si in primul rand Programul Tomata, am vazut ca acesta este cel mai sensibil (...), toate programele de sprijin, inclusiv Programul Tomata, se vor derula si in anul care vine. Le-am bugetat, sunt prinse in buget, mai mult, astazi am semnat o hotarare…