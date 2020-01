Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la Agentia Domeniile Statului in suprafata de 50 de hectare, anunta ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o postare pe Facebook.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a precizat la Cluj, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la Agenția Domeniilor Statului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tinerii fermieri vor beneficia de terenuri agricole concesionate Foto rrapl.ro Tinerii fermieri vor beneficia, în acest an, în premiera, de terenuri agricole concesionate de la Agentia Domeniilor Statului, în suprafata de 50 de hectare de persoana. Ministrul Agriculturii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la ADS in suprafața de 50 de hectare, in condițiile in care nu au deținut pana acum niciun hectar, scrie Mediafax.Adrian Oros a declarat, duminica, la Cluj-Napoca…

- Tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la ADS, statul putandu-le aloca, pe langa bani, si cate 50 de hectare, a declarat duminica ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca tinerii fermieri vor beneficia in acest an, in premiera, de terenuri concesionate de la ADS. "Pentru prima data, in 2020, pentru tinerii fermieri, pe langa banii alocati acestui…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a participat in data de 18 octombrie 2019, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului UE Agricultura și Pescuit. In discursul sau, ministrul Adrian Oros a susținut ca Romania dorește sa pastreze, in urmatorul exercițiu financiar, actualele scheme de plata din agricultura,…