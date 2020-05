Ministrul Agriculturii spune ca Romania n-a mai avut asa seceta de peste jumatate de secol

Stiri pe aceeasi tema

- O seceta precum cea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani, pana la acesta ora fiind afectate 1,4 milioane de hectare de culturi, afirma ministrul Agriculturii, Adrian Oros. „E o seceta extrema si puternica, ce s-a instalat in aceasta parte a Europei, nu numai in Romania, care se suprapune…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca o seceta ca aceea de acum nu a mai fost in Romania de 50-60 de ani si ca incearca sa-i obisnuiasca pe fermieri sa-si asigure culturile. "E o seceta extrema…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca astazi vor fi schimbate, prin ordonanta militara, intervalele de timp in care persoanele de peste 65 de ani au voie sa iasa din casa. Astfel, varstnicii vor avea doua intervale la dispozitie: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00. In Romania,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta ca mare parte din culturile de cereale ar putea fi compromise din cauza secetei cu care se confrunta Romania. Agricultorii estimeaza o productie injumatatita, iar in acest context pretul painii ar putea creste la toamna.Peste aceasta criza determinata de pandemie…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a incercat, sambata sa linisteasca temerile ca problemele climei ar putea fi scoase de pe agenda Uniunii Europene la preluarea de catre Germania a presedintiei semestriale a blocului celor 27, in iulie. Merkel a recunoscut in alocutiunea sa saptamanala ca…

- O eventuala plafonare a preturilor pe durata starii de urgenta ar putea avea efecte negative atat asupra consumatorilor, cat si asupra producatorilor, spune ministrul Agriculturii, Adrian Oros. El adauga ca a fost inregistrata o crestere a preturilor atunci cand si cererea a fost mare, cand cumparatorii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de…