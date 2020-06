Ministrul Agriculturii: Cumparati produse romanesti, chiar daca par ca sunt mai scumpe decat cele care vin de afara

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sustine ca "din punct de vedere administrativ este foarte greu sa opresti produse care vin din UE sa ajunga pe rafturile magazinelor" insa adauga ca ii incurajeaza pe romani ca cumpere produse agricole romanesti, chiar daca acestea sunt mai scumpe, aratand ca prin cumpararea acestor produse toti banii raman in tara.



"Una dintre problemele mari pe care agricultura romaneasca le are nu este aceea de a produce, pentru ca fermierii din Romania stiu sa produca foarte bine, problema este a vanzarii produselor si aici as vrea sa fac o paranteza legat de…