Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a participat luni, 21 februarie 2022, la Consiliul Agricultura si Pescuit, ce s-a desfasurat la Bruxelles. „Anul agricol 2021-2022 se manifesta si in Romania cu o presiune din partea situatiei climaterice, pentru ca nivelul de precipitatii a fost unul foarte scazut si riscam ca in perioada urmatoare sa ne confruntam cu o seceta severa, mai ales in estul si sud-estul Romaniei. Cred ca trebuie ca decidentii din cadrul Comisiei sa deschida o cale a dialogului pe acest subiect, sa putem lua masuri urgente, pentru ca anul agricol 2021-2022 prezinta mai multi…