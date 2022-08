Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca pana la aceasta data in Romania s-a recoltat peste 94% din suprafața de grau, dar ca vremea afecteaza porumbul și floarea soarelui fiind afectate 200.000 de hectare.

