Stiri pe aceeasi tema

- Din totalul fermelor din Romania, 40% reprezinta de fapt gospodariile bunicilor si parintilor nostri de la tara, care insa nu au nicio sansa sa reziste pe piata daca nu se asociaza in cooperative, a afirmat, miercuri, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, intr-o conferinta online. "Am aici…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, candidat PNL pentru Senatul Romaniei, a declarat, miercuri, la o intalnire cu fermieri din judetul Dolj, ca una dintre prioritatile Guvernului PNL este sprijinirea producatorilor romani sa isi comercializeze produsele la preturi avantajoase si sa nu mai inregistreze…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, candidat PNL pentru Senatul Romaniei, a declarat, miercuri, la o intalnire cu fermieri din judetul Dolj, ca una dintre prioritatile Guvernului PNL este sprijinirea producatorilor romani sa isi comercializeze produsele la preturi avantajoase si sa nu mai inregistreze…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat ca in urmatoarea perioada trebuie sprijinita ferma de familie, fara de care „viata la tara nu prea are sens si nu are perspectiva”. El a punctat faptul ca acest lucru se afla printre prioritatile sale, ale Guvernului si ale partidului din care face parte,…

- Ministrul Agriculturii spune ca rezervele de alimente ale statului au fost suplimentate, pe fondul secetei: ”Ne asiguram ca avem suficiente rezerve, in primul rand pentru consum uman” Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat ca au crescut rezervele statului pentru alimentele de baza…

- Cautam o solutie cat mai corecta pentru toti jucatorii de pe piata in situatia declararii starii de calamitate, insa o astfel de ordonanta ar trebui initiata de Ministerul de Interne, a declarat, luni seara, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, potrivit Agerpres."Relatia…

- "Din nefericire, anul aceste, pe langa efectele negative pandemiei, care s-au reflectat in toata economia nationala si europeana, a fost afectata si agricultura, chiar daca in acest sector activitatea nu a fost oprita deloc. Totusi, efecte negative au aparut, fie din cauza faptului ca s-au inchis unele…

- Adrian Oros a declarat ca guvernul liberal a suplimentat cu 3,45 miliarde de lei bugetul MADR pentru compensarea pierderilor in agricultura, iar prin Programul Național de relansare economica, 6 miliarde de euro se vor investi in irigații, dezvoltare și cercetare, astfel incat industria alimentara din…