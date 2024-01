Ministrul adjunct de Externe chinez, în vizită la Phenian Ministrul adjunct de Externe chinez, Sun Weidong, se afla vineri la Phenian pentru discutii cu omologul sau nord-coreean, potrivit mai multor surse, intr-un moment in care aceasta tara cu partid unic isi intensifica amenintarile impotriva Seulului si Washingtonului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. China si Rusia sunt aliati vechi ai Coreii de Nord, dar Washingtonul a avertizat anul trecut ca relatiile militare dintre Phenian si Moscova sunt "in crestere si periculoase". Statele Unite au cerut Beijingului, cel mai mare furnizor de ajutor economic pentru Coreea de Nord, sa tina in frau Phenianul.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

