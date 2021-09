Miniştrii USR PLUS: Nu este o noapte a negocierilor. Am fost poate mult prea împăciuitori ”Nu se mai poate asa si nici nu se va mai putea asa mai departe cu USR PLUS (…) Florin Citu nu mai poate sa fie premier si din acest motiv ministrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Citu (…) Ne prezentam demisiile, maine dimineata premierul le va avea pe masa la prima ora”, a declarat Barna. El a sosit la declaratii in aplauzele colegilor sai, ministri si parlamentari. ”Trebuie sa folosim planul B, pentru ca planul A era motiunea de cenzura. Sunt doua variante, fie PNL accepta ca USR PLUS este un partener serios pentru dezvoltare si mergem mai departe cu un nou premier. Fie PNL merge pe varianta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

