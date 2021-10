Miniştrii Energiei din OPEC+ se reunesc pe fondul creşterii cotaţiilor barilului de ţiţei Ministrii Energiei din OPEC+ se vor reuni luni pentru a discuta cat de mult petrol sa elibereze pe o piata supraincalzita, pe care perturbarile de aprovizionare si revenirea cererii dupa pandemia de coronavirus au impins pretul barilului de petrol peste pragul de 80 de dolari, transmite Reuters. Majorarea cotatiei petrolului la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani este agravata de o crestere si mai mare a preturilor la gaze naturale, care au crescut cu 300% in acest an, din cauza unor probleme de aprovizionare si a productiei reduse de alti combustibili. Grupul celor 23… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

