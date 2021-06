Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta privind viitorul Europei trebuie sa duca la schimbarea tratatelor Uniunii Europene, desi acest lucru cel mai probabil nu se va intampla in cursul actualului mandat al Parlamentului European, iar procesul care incepe prin aceasta consultare a cetatenilor blocului comunitar va avea cu atat…

- Nivelul de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii Europene este inegal, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, el pledand pentru "o viziune pe termen mediu si lung pentru Uniunea Europeana". El a intervenit online la dezbaterea "Sa vorbim despre viitorul Europei" (Let's talk…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o dezbatere in format online organizata de catre Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, sub titulatura "Sa vorbim despre viitorul Europei", a anuntat, marti, Administratia Prezidentiala, potrivit agerpres.ro. "In…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la o dezbatere in format online organizata de catre Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, sub titulatura "Sa vorbim despre viitorul Europei", a anuntat, marti, Administratia Prezidentiala. "In cadrul evenimentului, presedintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 19 mai 2021, incepand cu ora 18:00, la o intalnire, in format videoconferința, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și un grup de lideri europeni, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European din 24-25 mai 2021.Videoconferința…

- Ministrii afacerilor externe ai Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta de urgenta pe tema escaladarii luptelor intre Israel si palestinieni, a anuntat duminica seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Avand in vederea escaladarea in curs intre…

- O noua conferinta despre viitorul Europei este lansata duminica la Strasbourg, dupa luni de pregatiri, potrivit DPA. Presedintele francez Emmanuel Macron, care a cerut o dezbatere despre reformarea Uniunii Europene, urmeaza sa sustina un discurs in deschiderea evenimentului. …

- Interviu cu Luminița Odobescu, ambasadorul Romaniei la Uniunea Europeana Ziua Europei este anul acesta prilejul pentru lansarea oficiala a conferinței privind viitorul Europei, o platforma care include cetațenii din blocul comunitar și care ar urma sa duca la o reformare a construcției europene.…