Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu „informație pentru cei care mai ezita”. „Moldova se afla acum intr-un moment de respiro pandemic”, a declarat ministra. Totodata, aceasta menționeaza ca Moldova are acum o incidența joasa de infectari, dar „inregistreaza un indicator al mortalitații in urma…

- President Klaus Iohannis said on Thursday that a new COVID-19 vaccine will be discussed at the European Council meeting in the context of the new strain of the virus and showed that he will call on the Member States not to carry too far the restrictive measures in the context of the COVID-19 pandemic.…

- Un judecator de la Curtea Suprema a Braziliei a decis sambata sa faca obligatorie prezentarea unui certificat de vaccinare anti-COVID-19 pentru calatorii care sosesc in tara, pentru a preveni raspandirea variantei Omicron, scrie AFP, potrivit Agerpres. Decizia, care va trebui validata de alti noua…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu explicații și completari referitor la statisticile raportate cu intarziere privind decesele cauzat de Covid-19. Aceasta susține ca „nu e grav ca nu s-au raportat aceste cifre la zi, am explicat și in conferința de presa – instituțiile munceau sub o presiune…

- In timp ce oamenii de știința se grabesc sa analizeze consecințele pe care le va avea noua varianta Covid-19, numita Omicron, una dintre cele mai presante intrebari este daca noua tulpina va inlocui tulpina Delta – varianta cu care tot globul se confrunta in momentul de fața, se arata intr-o analiza…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a negat, in cadrul conferinței de ieri, faptul ca CNESP ar pregati noi restricții in contextul pandemiei Covid-19. Totuși, astazi a fost facuta publica decizia Comisiei, din 26 octombrie, in care se regasesc mai multe limitari pentru populație, in scopul prevenirii…

- Republica Moldova deocamdata nu va iniția procedura de vaccinare impotriva Covid-19 cu doza a treia. Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a precizat ca instituția pe care o conduce a expediat o solicitare catre Comitetul care coordoneaza procesul de imunizare pentru a afla cand ar trebui sa fie administrata…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco vine cu explicații dupa ce miercuri au fost anunțate 2052 de cazuri de coronavirus, cel mai mare numar zilnic raportat de la inceputul pandemiei. Potrivit lui Nemerenco, in statistica de de ieri au fost incluse o parte din cazurile detectate luni, dar care au ramas…