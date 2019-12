Compania Metrorex SA a incheiat cu firma Alstom Transport SA contractul pentru prestarea de "Servicii de mentenanta pentru ramele electrice de metrou si vehicule feroviare specifice infrastructurii de metrou pentru perioada de 1 an", astfel ca sunt asigurate serviciile specializate pentru material rulant metrou si pentru furnizarea unui serviciu de transport calatori incepand cu data de 1 ianuarie 2020, informeaza marti Ministerul Transporturilor. Metrorex a semnat acest contract in urma asigurarii sumelor necesare prin rectificarea bugetara aprobata de catre Guvernul Romaniei in data de 24 decembrie…