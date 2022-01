Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 13 ianuarie 2022 I. PROIECTE DE ORDONANȚA DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea și completarea unor acte normative Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/01/OUG.pdfII.…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 30 decembrie 2021: I. PROIECTE DE HOTARARI1. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea anexelor nr.2 și 4 la Hotararea Guvernului nr.1007/2006 privind cerințele minime de securitate…

- ”Din cauza dificultatilor economice din perioada pandemiei, o serie de aeroporturi din Romania au solicitat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru aeroporturile care in 2019 au inregistrat un trafic mai mare de 200.000 pasageri, dar mai mic de…

- Conducerea Ministerului Transporturilor si reprezentantii federatiilor sindicale din calea ferata au convenit luni o majorare a salariilor tarifare cu indicele de crestere a preturilor de consum pentru anul 2022, in conditiile aprobarii cadrului legal si financiar, a anuntat Ministerul Transporturilor…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a informat ca marti, 30 noiembrie 2021, deschide circulatia pe Lotul 2 din Autostrada Sebes – Turda, conform Planului de Management de Trafic aprobat de catre CNAIR si IGPR. Traficul va ramane restrictionat pe o banda pe sens, pe o distanta de 1,5 km,…

- ”Este prima mea iesire ca ministru al Transporturilor si era normal sa ajung in Timisoara si nu e vorba ca sunt subiectiv, ci ca stiu ca Timisoara a avut intotdeauna marea suferinta a lipsei infrastructurii. Am avut o intalnire cu o parte din structurile aflate in coordonarea Ministerului Transporturilor,…

- Grindeanu vrea sa transmita live cu ajutorul dronelor lucrarile la autostrazi. Potrivit ministrului Transporturilor din viitorul guvern Ciuca, romanii pot observa, in direct, stadiul lucrarilor de pe șantiere. Sorin Grindeanu a declarat la audierile din Parlament ca una dintre primele masuri pe care…