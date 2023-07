Stiri pe aceeasi tema

- Anca Alexandrescu a ajuns, miercuri, la Prahova pentru o ancheta exploziva referitoare la deșeurile toxice , o afacere de zeci de milioane de euro.„Am luat-o din aproape in aproape, e o munca de un an de zile. E interesant ca am pornit de la o declarație a consilierului Alin Șerbanescu. Acum doua saptamani…

- Noul pasaj rutier suprateran din zona Autostrazii Soarelui a fost deschis, vineri, prilej cu care primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca acesta salveaza vieti si calitatea aerului. „Multe accidente au fost aici, in aceasta intersectie, pentru ca se venea tare, se vine de pe autostrada…

- Contractul pentru lotul cu tunelul Meseș de pe Autostrada Transilvania, cel mai mare contract al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) de pana acum, inregistreaza, din pacate, o noua intarziere. Acest lot de autostrada este și cel mai lung, cel mai greu dar și cel mai…

- Dupa blocajul din invațamant, angajații CFR au ieșit și ei in strada. Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania organizeaza, luni, un miting de protest la Ministerul Transporturilor. Sindicaliștii cer aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la CFR Calatori si CFR Infrastructura…

- Cristian Pistol, anunta, joi, ca s-au depus patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti. ”Au fost depuse patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti”, anunta, joi, Cristian Pistol. Potrivit…

- „Se pot semna contractele pentru proiectarea a 5 din 6 pasaje pe drumurile nationale din judetele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Harghita, Iasi si Constanta”, anunta secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu. In termenul legal de 10 zile, nu au fost depuse contestații la…

- De la 1 iunie, angajații CFR Infrastructura vor beneficia de salarii majorate, ca urmare a punerii in aplicare a statutului personalului feroviar, o lege care din 2020 a tot fost prorogata. Impactul bugetar ar urma sa fie de 590 de milioane de lei, potrivit Realitatea Plus. De prevederile statutului…

- Legea construcțiilor a fost din nou extinsa pentru a include lucrarile ce pot fi executate fara sa fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire. Legea va intra in vigoare joi, potrivit avocatnet.ro. Concret, se vor putea executa curand fara autorizație de construire lucrari de foraje si excavari…