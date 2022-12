Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii nu va semna viitorul contract-cadru privind acordarea asistentei medicale daca acesta aduce o restrangere a accesului la servicii de sanatate, a declarat ministrul Alexandru Rafila, informeaza Agerpres.

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice, a anuntat ministrul Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. ‘Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- Una dintre femei sufera de cancer mamar, iar cealalta de cancer uterin. In ambele situații, medicul curant le-a recomandat sa urmeze tratamentul cu medicamentul Pembrolizumab, cu denumirea comerciala Keytruda, potrivit adevarul.ro. Pentru ca nu-și permit achiziționarea medicamentului, chiar și in regim…

- Avand in vedere afirmațiile aparute in spațiul public, conform carora in proiectul noului Contract-cadru elaborat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate s-ar intenționa reducerea numarului de servicii medicale decontate de CNAS, precizam ca propunerea de reglementare a decontarii unui singur serviciu…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate afirma ca proiectul noului contract-cadru in baza caruia se deconteaza serviciile medicale nu limiteaza accesul asiguraților la acestea. Precizarile vin dupa ce s-a semnalat ca, in baza documentului, s-ar permite un singur serviciu sau procedura pentru o persoana…

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare o analiza asupra prevederilor din noul Contract-Cadru propus de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si afirma ca se va opune „oricaror dispozitii care limiteaza” accesul la sanatate al cetatenilor asigurati.…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite, marti, ca proiectul noului Contract-cadru nu limiteaza accesul asiguratilor la servicii medicale, dar prevede ca nu se poate deconta de doua ori acelasi tip de serviciu pentru un pacient. ”Avand in vedere afirmatiile aparute in spatiul public, conform…

- Serviciile medicale ambulatorii trebuie sa ramana cat mai accesibile pacientilor, iar finantarea cat mai buna a activitatii de medicina de familie si a asistentei medicale ambulatorii de specialitate trebuie sa fie prioritara pentru a realiza reforma necesara sistemului de sanatate din Romania, a precizat…