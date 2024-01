Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți, 23 ianuarie, la Digi24, ca Ordinul de ministru inițial, in care era menționat un termen de 72 de ore in care romanii pot cumpara antibiotice fara rețeta, pentru cazuri de urgența, a fost unul greșit și ca eroarea a fost remediata.„Exista doar…

- Doza de antibiotic din farmacii, pentru situații de urgența, fara prescripție, scade la 48 de ore Ministerul Sanatații a transmis intr-un comunicat ca noul ordin privind eliberarea antibioticelor in farmacii nu impune niciun model special de formular și scade doza pentru situații de urgența, care se…

- Farmaciile vor putea elibera romanilor antibiotice fara prescripție medicala, dar numai doza considerata de urgența, pentru 72 de ore, iar pacientul va fi obligat sa semneze o declarație pe propria raspundere ca nu a mai luat acel antibiotic din alta farmacie. Masura a fost luata din cauza „riscurilor…

- Comunicat de presa USR cere demisia ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, in contextul in care, dupa criza de personal din spitale, sunt aruncate in criza și medicina de familie și medicina de ambulator. In urma deciziilor aberante ale Guvernului PSD-PNL vor suferi zeci de mii de medici, dar și milioane…

- Se poate intampla doar in Romania. Serviciu de urgența fara Ministerul Sanatații. Proiectul HG, care aproba strategia DSU in situații de urgența pentru 2024-2030, scoate ministerul condus de Alexandru Rafila din circuitul de avizare. Arafat se comporta dictatorial via DSU. Proiectul Hotararii Guvernului…

- Ministerul Sanatații nu se ocupa de anchete penale, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ca reacție la declarația premierului Marcel Ciolacu, potrivit caruia au fost omorați oameni in pandemie.

- Ministrul Sanatatii a atras atentia asupra pericolului rezistentei la antibiotice a infectiilor cu bacterii, marți. Acesta a spus ca antibioticele trebuie prescrise doar cand este necesar. Alexandru Rafila a spus la o conferința despre tratarea virozelor ca vrea sa faca mai dificila eliberarea antibioticelor…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, duminica, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. In acest an, s-au inscris 10.000 de candidati. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca spus ca in acest an la concursul de Rezidentiat a fost alocat cel mai mare numar…