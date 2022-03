Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, vineri, ca, in cazul unui eventual incident nuclear, administrarea comprimatelor de Iodura de Potasiu se face doar in primele ore. „In caz de nevoie, acest produs va fi distribuit in cel mai scurt timp populatiei de catre autoritatile de sanatate publica din fiecare judet”, arata MS. Ministerul Sanatatii a precizat, […] The post Ministerul Sanatații, dupa atacul de la centrala nucleara de la Zaporojie: Romania are stocuri de Iodura de Potasiu. In caz de nevoie, comprimatele pot fi distribuite populației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…