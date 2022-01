Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care se nasc cu malformatii cardiace vor fi operați in Romania, fara a fi necesar transferul lor in unitati sanitare din alte tari, ca urmare a Acordului de Cooperare in domeniul chirurgiei cardiovasculare pediatrice incheiat intre Ministerul Sanatații, IRCCS Policlinico San Donato Italia, Asociația…

- Peste 12.500 de candidati sustin duminica examenul de rezidentiat, fiind scoase la concurs mai mult de 6.000 de locuri in domeniile medicina, stomatologie si farmacie. Concursul se desfasoara in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, dupa aceeasi metodologie,…

- Industria dezvoltatoare de jocuri video din Romania continua sa creasca susținut de la an la an, și ca numar de producții lansate, dar și ca cifra de afaceri. In 2020, studiourile au creat un numar mai mare de jocuri decat toate cele lansate in 2018 și 2019 la un loc. Mai mult, industria a raportat…