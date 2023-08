Stiri pe aceeasi tema

- Se va face dreptate? ANCHETA dupa moartea Alexandrei la Maternitatea Botoșani, condusa de Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila Inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani fac verificari la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, dupa decesul Alexandrei,…

- Echipamente medicale de ultima generație și mobilier nou pentru UPU Botoșani. Peste 2,5 milioane de euro investiți in doi ani Consiliul Județean Botoșani a anunțat astazi ca continua modernizarea sistemului sanitar iar intr-un comunicat de presa a explicat ca mai multe echipamente medicale și elemente…

- CARAȘ-SEVERIN – Nota un carașean din Maureni, afland vestea data de Romeo Dunca: de marți, Calin Mircea Laza ia locul Alinei Stancovici. „Mi-am facut datoria, in folosul celui care ajunge pe pat de spital. Imi doresc ca acesta sa primeasca o șansa in plus și sa fie tratat onorabil!“, a spus președintele…