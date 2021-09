Lansarea unui alt joc important a fost amânată pentru 2022

Amânările continuă în lumea jocurilor video, iar un nou titlu triple A se alătură listei foarte lungi de jocuri amânate deja pentru 2022, pe care se află deja titluri ca Hogwarts Legacy, The Lord of the Rings: Gollum, Gran Turismo 7 sau Gotham Knights. Ultimul titlu care ar fi trebuit… [citeste mai departe]