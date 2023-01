Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de imbolnaviri de gripa a crescut rapid in ultima perioada, ceea ce a determinat și o criza a medicamentelor, atat pentru copii, cat și pentru adulți, unele produse nemaifiind disponibile in farmanii. Ministerul Sanatații a publicat insa o lista a medicamentelor - antitermice, antiinflamatoare…

