Ministerul rus al apărării: Țintele primei faze ale operațiunii din Ucraina au fost îndeplinite Ministerul rus al apararii a transmis ca forțele sale se vor concentra pe eliberarea completa a Donbas, transmite agenția rusa Interfax, preluata de Reuters. De asemenea, ministerul rus al apararii a spus ca a luat in considerare doua opțiuni pentru „operațiunea sa speciala”, una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei. Potrivit sursei citate, armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt asupra orașelor ucrainene pe care le-a inconjurat. Ministerul rus al apararii a transmis, potrivit TASS, și ca principalele ținte ale primei faze a operațiunii Rusiei in Ucraina au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

