- Continua luptele sangeroase pentru controlul orașului Bahmut. Rusia a anuntat duminica ca unitatile de mercenari Wagner sprijinite de trupele aeriene au capturat inca doua blocuri. Wagner conduce incercarea Rusiei de a captura Bahmut inca din vara trecuta, in ceea ce se dovedeste a fi, pentru ambele…

- Forțele rusești au facut progrese in apropierea unui oraș din estul Ucrainei și și-au menținut pozițiile intr-o alta zona, a declarat un thinktank american, citat de Sky News . Trupele au avansat marți intr-o padure la sud de Kreminna, inregistrarile video aratand o anumita divizie care se deplaseaza…

- Suntem in ziua cu numarul 377 a razboiului inceput de Putin in Ucraina.Zelenski afirma ca armata ucraineana ramane pe pozitii la Bahmut si nu se retrage, in timp ce un oficial NATO transmite ca rusii au pierdut de cinci ori mai multi soldati decat ucrainenii in batalia pentru Bahmut. Totodata, militarii…

- Kievul inaspreste controlul la frontiera cu Transnistria, unde armata ucraineana a inceput sa ridice o retea de fortificatii, a anunțat marți, 28 februarie, purtatorul de cuvant al Serviciului pentru granita de stat, Andrei Demcenko, oficialul precizand ca Ucraina se pregatește pentru orice fel de scenariu…

- Evgheni Prigojin, patronul grupului de mercenari Wagner, i-a acuzat marti, 21 februarie, pe ministrul apararii Serghei Soigu si pe seful Statului Major al armatei ruse Valeri Gherasimov de acțiuni care echivaleaza cu inalta tradare, relateaza Reuters . „Este deja o incercare de a distruge armata privata…

- Evgheni Prigojin, patronul grupului paramilitar privat Wagner, i-a acuzat marti pe ministrul apararii, Serghei Soigu, si pe seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, de privarea luptatorilor sai de munitie si de incercarea de a distruge Wagner, in prezent protagonistul principalelor progrese…

- Oficialii din Statele Unite și din alte țari occidentale cred ca numarul soldaților ruși uciși și raniți in Ucraina se apropie de 200.000, relateaza The New York Times. In timp ce oficialii avertizeaza ca bilanțul victimele este foarte dificil de estimat, in special pentru ca Moscova iși minimalizeaza…

- Anunturile de la Washington ca Ucraina va primi rachete cu raza mai lunga de actiune aduc sperante la Kiev, ale carui trupe pierd teren in estul Ucrainei in fata ofensivei ruse despre care Kremlinul afirma ca va continua in pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei, consemneaza miercuri agentiile…