Ministerul pentru Românii de Pretutindeni: Gala ''100 pentru Centenar'', organizată pe 16 mai, la Bruxelles Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) organizeaza in premiera Gala "100 pentru Centenar", prin care 10 romani de succes, adevarate modele de conduita si implicare in pastrarea si promovarea identitati nationale peste hotare, din 10 tari cu comunitati semnificative de romani, vor primi distinctii simbolice din partea Guvernului.



Potrivit unui comunicat al MRP, remis luni AGERPRES, lansarea proiectului are loc in 16 mai, la Hotel de Ville - Grand-Place de Bruxelles, in Belgia, in prezenta ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a membrilor misiunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

