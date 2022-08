Stiri pe aceeasi tema

- Crește cu 50 de lei valoarea sumei pe care angajatorii o pot da lunar salariaților care nu beneficiaza de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului de pana la 2 ani. In prezent, suma e de 520 de lei, iar in urma majorarii ar urma sa ajunga la 570 de lei pe luna. Masura e prevazuta…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

- „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona cu energia. Nu poti da rectificarea chiar daca e pozitiva, pana nu ai legislatia secundara pe energie. Sunt ferm convins ca vom avea un buget foarte bun. Nu arata rau cifrele. M-am uitat si la finante si la incasari. Trebuie vazuta o abordare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, referitor la supraimpozitarea pensiilor speciale, ca pensiile militare nu intra in aceasta categorie, lucru pe care l-au inteles si reprezentantii Comisiei Europene. Social-democratul a adaugat ca a trimis toate datele de care dispune Ministerul Muncii catre…

- Desi Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, care prevede ca valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 30 de lei, unii romani inca primesc tichete cu o valoare mai mica. Iar motivul este…

- Executivul a aprobat normele de aplicare a prevederilor Legii nr.111/2022 privind reglementarea activitatilor prestatorului casnic, care stabilesc modalitatea de acordare a tichetelor de activitati casnice, modul in care beneficiarul casnic le poate utiliza, precum si modalitatea de preschimbare…

- Valoarea tichetelor de masa va crește de la 20 de lei la 30 de lei, de la 1 iulie, dupa ce miercuri președintele Klaus Iohannis a promulgat legea. Inițial, masura trebuia sa intre in vigoare de la 1 iunie. Proiectul prevede ca valoarea nominala maxima a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 30…