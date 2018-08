Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Proiectul de act normativ se bazeaza pe mai multe principii fundamentale: contributivitate, adica plata in functie de contributie; egalitate, adica pensionari care au aceeasi vechime,…

- Se recalculeaza pensiile celor care au lucrat in grupele I și II de munca. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Este vorba despre o modificare la Legea nr.263/2010, ce a generat mai multe…

- Peste 10.000 de hunedoreni, ar trebui sa beneficieze de recalcularea pensiilor. Sunt batrani, bolnavi, au lucrat in condiții grele, iar acum au ajuns sa aștepte sa li se faca dreptate. Pensionarii care beneficiaza de prevederile Legii 192/2015 așteapta recalcularea pensiilor. Senatorul PNL, Carmen…

- Indemnizație de 900 de lei, lunar, pentru adoptarea unui copil de peste 7 ani. Ministerul Muncii și Justiției Sociale a lansat in dezbatere publica Proiectul de modificare a Legii privind procedura adopției. La sfarșitul anului trecut, in Romania existau circa 57.000 de copii in sistemul de protecție. …

- Pentru cei care adopta un copil cu varsta de 7 ani si peste se propune acordarea unei indemnizatii lunare de 900 lei, aceeasi suma urmand sa fie acordata si in cazul in care copilul este incadrat in grad de handicap accentuat sau grav sau face parte dintr-un grup de cel putin 3 frati adoptabili impreuna.Cuantumul…