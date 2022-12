Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a participat joi la ceremonia de semnare a contractelor de finanțare din cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbari Climatice si Ecosisteme”(RO-Mediu), derulat de ministerul Mediului, Apelor și Padurilor in calitate de Operator de Program…

- ​CFR SA anunța ca in sudul țarii sunt in derulare lucrari de reparații linii și instalații feroviare in valoare de 255 milioane lei. Cele mai multe sunt in București, dar se vor face reparații și la Giurgiu, Constanța, Lehliu, tronsonul Predeal - Brazi, Ciulnița și Slobozia.

CFR Infrastructura a anuntat, vineri, ca are in derulare lucrari in valoare de peste 255 de milioane de lei in regionalele Bucuresti si Constanta.

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat joi mai multe contracte de finantare, in valoare de 62 de milioane de euro, destinate unor primarii pentru reducerea contaminarii cu substante periculoase in depozite municipale temporare si pentru pregatirea unor strategii si planuri de adaptare la schimbarile…

- Am reușit sa obțin bani europeni pentru inchiderea platformei temporare de stocare a deșeurilor de pe strada Orizontului din Deva, o adevarata bomba ecologica (groapa de gunoi)! Deva a obținut un nou proiect finanțat din Fonduri europene nerambursabile. Am participat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, joi, la Iasi, intrebat daca a facut vreo analiza a activitatii fostului ministru Costel Alexe, trimis in judecata pentru luare de mita si instigare la delapidare, ca de regula nu se uita inapoi cand vine intr-o institutie, ci priveste doar spre viitor,…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, publicarea pe site-ul ministerului a unui proiect de ordin prin care se propune eliminarea “imediata” a exemplarelor de urs brun care ataca omul. “Pe 22 septembrie, (…) am publicat pe site-ul Ministerului un nou proiect de ordin de ministru prin care…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, s-a alaturat ieri ultra-maratonistului Tibi Useriu si echipei sale pe “Drumul care unește” și a alergat alaturi de aceștia aproximativ 20 de kilometri, pe segmentul Bradetelu – Campu Cetatii din judetul Mures, startul avand loc pe o ploaie torentiala. Tanczos Barna…