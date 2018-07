Stiri pe aceeasi tema

- "La preluarea mandatului, in 2017, v-am spus ca sunt surprinsa si consternata ca am gasit situatia cea pe care am lasat-o la finele anului 2015 si ca 2016 a fost un an pierzator, nu numai pentru mine, cea care prelua mandatul la minister, cat si pentru poporul roman. Acum cred ca suntem in ceasul…

- Ordonanta de urgenta privind gestionarea deseurilor provenite din ambalaje, in dezbaterea Guvernului. Actul normativ are ca principal obiectiv cresterea ratei de reciclare, a declarat premierul Viorica Dancila, in ședința de Guvern. In plus, se stabilete un calendar etapizat pentru inlocuirea ambalajelor…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul de resort, a anuntat, marti, ca Ministerul Mediului are in plan crearea programului integrat \’Rabla\’ destinat colectarii electrocasnicelor de la consumatori. ‘In urma cu o saptamana si jumatate a avut loc la Ministerul Mediului intalnirea cu unul dintre cei mai mari…

- Pe fondul obligatiei asumate de Romania prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana – aceea de a atinge, pana in anul 2020, un nivel de reciclare a deseurilor de minimum 50% din deseurile de hartie, metal, plastic si sticla – dar si in conditiile in care rata de colectare separata si valorificare…

- Pe fondul obligatiei asumate de Romania prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana – aceea de a atinge, pana in anul 2020, un nivel de reciclare a deseurilor de minimum 50% din deseurile de hartie, metal, plastic si sticla – dar si in conditiile in care rata de colectare separata si valorificare…

- Ministerul Mediului are in plan crearea programului integrat \’Rabla\’ destinat colectarii electrocasnicelor de la consumatori, a anuntat, marti, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu. ‘In urma cu o saptamana si jumatate a avut loc la Ministerul Mediului intalnirea cu…

- Ministerul Mediului are in plan crearea programului integrat "Rabla" destinat colectarii electrocasnicelor de la consumatori, a anuntat, marti, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu. "In urma cu o...

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca, informeaza news.ro. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect.„Acum o saptamana a avut loc…