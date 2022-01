Ministerul Mediului: Continuă tendința de creștere a temperaturii aerului în România Tendința de creștere a temperaturii aerului se menține in Romania, anomaliile termice pozitive din ultimul deceniu fiind de aproape doua grade, se arata intr-un comunicat de presa transmis vineri de Ministerul Mediului. Acesta citeaza specialiștii din Administrația Naționala de Meteorologie, care au analizat evoluția climatica a anului 2021. Anul 2021 a inregistrat o temperatura medie anuala de 10.90°C, abaterea termica fiind de 0.69°C fața de media perioadei 1981-2020, ceea ce confirma tendința evidenta de creștere a temperaturii aerului din ultimele decenii. In intervalul 2012-2021 anomaliile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In contextul incalzirii globale, schimbarile in regimul climatic din Romania sunt influentate si de conditiile regionale. Datele arata ca schimbarile referitoare la temperatura si precipitatiile medii apar impreuna cu modificari ale statisticilor fenomenelor meteorologice extreme. Astfel, in anul 2021,…

- Anul 2021 a fost caracterizat de continuarea tendintei de crestere a temperaturii aerului in Romania, iar temperatura medie anuala a fost 10.90°, abaterea termica fiind de 0.69°C fata de media perioadei 1981-2020,. In vara lui 2021 a fost emis cel mai timpuriu cod rosu de canicula, in intervalul…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au analizat evoluția climatica a anului 2021 și datele confirma tendința evidenta de creștere a temperaturii aerului din ultimele decenii. Anul trecut s-au emis cele mai multe alerte meteorologice pentru fenomene periculoase la nivel național…

