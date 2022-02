Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla 2022 pentru persoanele juridice a inceput, urmeaza Rabla pentru persoanele fizice. Informații complete Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca persoanele juridice pot aplica la programele Rabla și Rabla Plus, incepand de vineri, 4 februarie. Persoanele fizice pot aplica…

