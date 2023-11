”Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, aflat astazi, impreuna cu Adrian-Ioan VESTEA, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, intr-o vizita de lucru in judetul Bacau, la Darmanesti, a anuntat lansarea licitatiei pentru implementarea sistemului national de monitorizare video a transporturilor de lemn cu ajutorul unor camere video asistate de inteligenta artificiala interconectat cu SUMALPublicata in SEAP, pe 04 noiembrie 2023, cu termen de depunere a ofertelor pana pe 12 decembrie 2023, licitatia are o valoare totala de 44,42 milioane de lei (8,9 mil. euro)…