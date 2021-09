Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei confirma ca o instanta din Grecia a respins miercuri predarea omului de afaceri Dragos Savulescu, pentru a fi adus in Romania, unde are de executat o condamnare de cinci ani si jumatate inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri. "Instanta din Republica…

