Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre cei opt candidati care au indeplinit conditiile de participare la selectia pentru numirea procurorului-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin, marti, interviurile la Ministerul Justitiei.Citește și: Se schimba vremea: cand vor incepe ninsorile…

- Patru dintre cei opt candidati care au indeplinit conditiile de participare la selectia pentru numirea procurorului-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin, marti, interviurile la Ministerul Justitiei. Este vorba despre Ionel Corbu, Florin-Daniel Casuneanu, Gabriela…

- Opt persoane s-au inscris in cursa pentru numirea procurorului-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a informat, marti, Ministerul Justitiei. Potrivit sursei citate, acestia sunt: Ionel Corbu, Florin-Daniel Casuneanu, Gabriela Scutea, Laura Oprean, Pompiliu - Marian Drilea…

- Eight persons submitted their candidacies to become the next Chief Prosecutor of the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice (PICCJ), the Ministry of Justice informed on Tuesday. According to the same source, they are: Ionel Corbu, Florin-Daniel Casuneanu, Gabriela…

- Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea, Horațiu Radu, Ionel Corbu, Florin-Daniel Cașuneanu, Laura Oprean, Marian Drilea și Sorin Vasilache s-au inscris in cursa pentru ocuparea funcției de procuror general, potrivit Ministerului Justiției. Aceștia susțin interviul pe 14 și pe 15 ianuarie 2020, conform…

- Potrivit listei publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost admisi la interviu Ionel Corbu, Florin-Daniel Casuneanu, Gabriela Scutea, Laura Oprean, Pompiliu-Marian Drilea-Marga, Daniel Horodniceanu,…

- Cursa acerba pentru șefia Parchetului General. Conform unei liste Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea, Horațiu Radu, Ionel Corbu, Florin-Daniel Cașuneanu, Laura Oprean, Marian Drilea și Sorin Vasilache s-au inscris in cursa pentru ocuparea funcției de procuror general, potrivit Ministerului Justiției.…