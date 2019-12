La multi ani, Lugoj, La multi ani, lugojeni, oriunde v-ati afla!

Ziua de 20 Decembrie este ziua in care lugojenii si-au castigat libertatea, ziua in care au spus un „nu” hotarat dictatorului Nicolae Ceausescu si comunismului. Este ziua in care mii de lugojeni au iesit pe strazi pentru a-si striga nemultumirile si s-au alaturat manifestatiilor… [citeste mai departe]