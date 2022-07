Ministerul Justiţiei a trimis la Consiliul Superior al Magistraturii proiectele de modificare a Legilor Justiţiei Ministerul Justitiei a anuntat ca a trimis, vineri, Consiliului Superior al Magistraturii, pentru avizare, proiectele legilor privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarii judiciare si CSM. Ministerul Justitiei reaminteste ca proiectele au fost redactate, intr-o prima versiune, in septembrie 2020, dezbatute public in perioada septembrie 2020 – aprilie 2021 si, ulterior, modificate succesiv in urma dezbaterilor publice. „In cursul anului 2021, proiectele au fost inaintate CSM pentru avizare, dar fara a fi realizata, prealabil, procedura de avizare interministeriala si au fost retrase,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

